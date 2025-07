Ariano: intervento di manutenzione stradale a Creta La provincia di Avellino con decreto presidenziale ha finanziato l'opera

Opere di manutenzione stradale in contrada Creta ad Ariano Irpino. L'intervento prevede il risanamento di una frana e la posa dell'asfalto su vari tratti della strada completamente dissestati. La provincia con decreto presidenziale N. 244 del 19.12.2024 ha finanziato l'opera.

Vicenda seguita in prima persona dal vice presidente dell'ente di Palazzo Caracciolo Laura Cervinaro.

Si tratta di un'arteria di collegamento importante per baypassare il traffico di Cardito. Un calvario infinito per i residenti. C'è chi ha subito anche danni ingenti a causa delle infiltrazioni di acqua. A nulla è valso nel corso degli anni ogni appello al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'Alto Calore ha fatto la sua parte in sinergia con il comune. Proteste, persino la chiesa è scesa in campo al fianco della gente di Creta con il Vescovo Sergio Melillo.

L'impegno e la determinazione della consigliera comunale Marisa Scarpellino. L'intervento della protezione civile regionale attraverso la spinta della dirigente della sala operativa Claudia Campobasso. Oggi l'intervento della provincia di Avellino che si spera possa restituire dignità a questo territorio.