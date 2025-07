Ariano: "La rinascita dello storico e suggestivo rione Tranesi" Un viaggio affascinante tra danza, musica dal vivo e lirica

Il cuore pulsante di Ariano Irpino, il rione Tranesi, recentemente rinnovato e riportato al suo antico splendore, si prepara ad accogliervi per due serate indimenticabili con il "Festival dei Tranesi"!

Un Viaggio tra danza, musica dal vivo e lirica

"Abbiamo preparato per voi un programma che saprà emozionare e coinvolgere, con la garanzia di musica rigorosamente dal vivo in entrambe le serate per un'esperienza ancora più autentica e vibrante".

Venerdì 26 luglio sarà la serata dedicata all'innovazione e all'energia locale. La talentuosa compagnia arianese "Organic Laboratorio d'Arte", nota e apprezzata su tutto il territorio nazionale per il suo lavoro, prenderà il palco per uno spettacolo di danza contemporanea e musica dal vivo che vi lascerà senza fiato. Con cinque danzatori e sonorità inedite eseguite al tramonto, sarà un'esperienza sensoriale che unisce movimento e armonie mai udite prima. Un'ora di pura espressione artistica che dimostra il fermento culturale della nostra terra.

Sabato 27 luglio, la magia continuerà con un omaggio alla grande tradizione lirica italiana. Due straordinari cantanti lirici provenienti da Parma, la città della musica per eccellenza, si esibiranno con un accompagnamento musicale dal vivo, in un repertorio che spazia tra i pezzi più amati e celebri dell'opera.

"Preparatevi ad essere rapiti dalle voci potenti e dalle melodie intramontabili che hanno fatto la storia della musica. Sarà una serata di pura emozione e suggestione, un'opportunità unica per ascoltare la lirica di altissimo livello nel suggestivo scenario del rione Tranesi".

Il "Festival dei Tranesi" non è solo uno spettacolo, è un'esperienza. È l'opportunità di vivere la rinascita di un rione, di sostenere gli artisti locali e di lasciarsi incantare dalla bellezza dell'arte in tutte le sue forme. "Ti aspettiamo il 26 e 27 luglio, alle 21:00, nel Rione Tranesi ad Ariano Irpino!"