Ordinanza non definitiva: L'amministrazione di Castel Baronia attende sviluppi La vicenda relativa alla Pro Loco Castellese in Baronia

"In merito alla vicenda della Pro Loco Castellese oggetto di discussione pubblica si ritiene opportuno precisare che il giudice ha emesso un’ordinanza non definitiva e che il giudizio è ancora in corso".

E' quanto afferma in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Patrizia Reale.

"L'amministrazione Comunale ritiene opportuno attendere l’esito dello stesso, prima di esprimere valutazioni o assumere ulteriori iniziative pubbliche.

Continueremo ad agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge, mantenendo una linea di responsabilità, riservatezza e trasparenza".

Nell'ordinanza si legge testualmente: "Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ritenuto che l'opposizione dell'intimata sia di per sè ostativa all'adozione dell'ordinanza di convalida di sfratto: non convalida l'intimato sfratto, rigetta la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex articolo 665 cpc. Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 426 cpc fissando l'udienza dell'11.12.2025 ore 10.00 per la discussione, concedendo all'attore, termine perentorio fino a 30 giorni prima per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'articolo 415 cpc e al convenuto termine perentorio fino a 10 giorni prima di provvedere all'eventuale integrazione della memoria, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'articolo 416 cpc".