Estate a colori a Castel Baronia: al via la ludoteca estiva L'iniziativa si terrà dal 28 luglio all'8 agosto

Castel Baronia si appresta a vivere un'estate all'insegna dell'allegria e della scoperta con l'imminente avvio di "Estate a Colori", la ludoteca estiva comunale dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni. L'iniziativa, che si terrà dal 28 luglio all'8 agosto 2025, promette un programma variegato e stimolante, frutto di una preziosa co-organizzazione tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione Irpinia Life Aps Castel Baronia.

Il Sindaco Patrizia Reale e il Vicesindaco Fabio Montalbetti hanno espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, che riflette l'attenzione dell'amministrazione verso le esigenze e il benessere dei più giovani della comunità. "Crediamo fermamente che offrire ai nostri bambini spazi di crescita e divertimento durante l'estate sia un investimento prezioso nel loro futuro e nel benessere della nostra comunità," ha dichiarato il Sindaco Reale. La loro visione e il loro impegno hanno permesso di offrire un'opportunità di crescita e divertimento in un ambiente stimolante e sicuro.

L'organizzazione dettagliata delle attività è stata curata con maestria da Vittorio Leone e Lidia Salvatore, i quali, in stretta collaborazione con l'amministrazione e il team di Irpinia Life Aps, hanno saputo tradurre le linee guida in un calendario ricco e coinvolgente.

"Ogni dettaglio è stato pensato per accendere la curiosità e la gioia nei volti dei bambini, garantendo che ogni giornata sia un'avventura indimenticabile," hanno sottolineato Lidia Salvatore e Vittorio Leone, la cui dedizione all'aspetto didattico-ricreativo è stata fondamentale. Ogni giornata sarà scandita da momenti pensati per stimolare la creatività e l'apprendimento.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove ogni bambino possa sentirsi accolto, esplorare nuove passioni e imparare divertendosi," ha aggiunto il Vicesindaco Montalbetti.

Tra le proposte di "Estate a Colori" spiccano laboratori linguistici come "Fun with English!" e "Impariamo con il gioco", laboratori artistici come "Arte dai Rifiuti", e sessioni dedicate all'educazione al digitale responsabile. Particolare attenzione è stata rivolta all'inclusione con il laboratorio "La diversità è ricchezza", e al movimento creativo con "Movicanto, canto e ballo per comunicare". Il programma prevede inoltre animazioni a cura di Sister Service - Vallesaccarda e un incontro sulla legalità con l'Arma dei Carabinieri di Castel Baronia.

Un valore aggiunto all'iniziativa è dato dal prezioso contributo di volontari, ragazzi del servizio civile e tirocinanti del progetto Gol Campania, Porreca Romina, Coppola Anna, Pepe Annamaria, Narciso Antonietta, che con il loro entusiasmo e la loro energia supporteranno le attività e garantiranno un'assistenza attenta ai partecipanti.

Prima dell'inizio ufficiale, "Estate a Colori" verrà presentata ufficialmente alle famiglie e a tutta la cittadinanza il prossimo 26 luglio, in occasione della tradizionale Fiera di Sant'Anna. Sarà un momento per scoprire tutti i dettagli del programma e per cogliere lo spirito di questa iniziativa che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate castellese.

La partecipazione entusiasta dei bambini e l'impegno costante degli organizzatori e dei vari esperti coinvolti, tra cui De Feo Maria, Granauro Maria, Capaldo Elena, Caporale Carmela e Melchionna Vittorio, unitamente al supporto dei giovani volontari, promettono di rendere questa edizione un vero successo.

L'8 agosto, la manifestazione culminerà con una grande festa finale in Piazza Vittorio Veneto, un epilogo memorabile per un'estate all'insegna del colore, del gioco e della scoperta. "Estate a Colori" si conferma un appuntamento irrinunciabile per la comunità di Castel Baronia, dimostrando come la collaborazione tra amministrazione, realtà associative e le nuove generazioni possa generare valore e benessere per l'intera collettività.