Pietrastornina, La crisi idrica accende anche la polemica in consiglio comunale L'invito rivolto anche ai concittadini ad adottare comportamenti virtuosi per evitare sprechi

di Paola Iandolo

A Pietrastornina servono 1110 litri a secondo rispetto a 236 stimati. In una nota, il gruppo consiliare Scegliamo Pietrastornina, esprime vivo apprezzamento per la nota inviata da parte del sindaco Amato Rizzo all'Alto Calore, ma la protesta da sola non basta. Il gurppo consiliare incalza e precisa che " è mancata la programmazione a partire dagli interventi sulle reti. Interventi che invece altri comuni sono stati effettuati".

La crisi idrica lungo la fascia del Partenio si fa sentire, in modo particolare in via Ciglio a Pietrastornina. "Occorre fare di più anche in sede di assemblee dei sindaci" questa l'esortazione del gruppo consiliare Scegliamo Pietrastornina, ma allo stesso tempo bacchettano i residenti del comune irpino: "anche i cittadini dovrebbero farsi un esame di coscienza attuando comportamenti virtuosi". IL tutto per evitare gli sprechi.