Cultura dei motori: "Da Nuvolari all'auto senza pilota" Convegno da amarcord ad Ariano Irpino nei giardini del castello normanno

“Irpinia terra di motori. Da Nuvolari all’auto senza pilota” incontro in programma domani, domenica 27 luglio alle 10:30, ad Ariano Irpino nei giardini del Castello Normanno, nel corso di “Regine ai Castelli”, la prestigiosa manifestazione organizzata dal club Ruote Bianche e dedicata al mondo del collezionismo a quattro ruote.

Tema portante dell’incontro, l’identità formatasi in Irpinia con le grandi corse del passato, i campioni di ieri e di oggi, il mondo dell’auto e del collezionismo, le competizioni moderne, l’industria e la ricerca, le strade che svelano un territorio di bellezza e di ricchezza straordinarie ancora da esplorare.

L’appuntamento si arricchisce delle testimonianze di piloti irpini. Come i campioni Rally Guido Mastantuono, Angelo Ciardiello e Francesco De Beaumont e Pompilio Mobilia e Guido Pompeo (nella foto).

Salvatore Tarantino illustra invece i risultati della ricerca ultradecennale condotta per la stesura del libro “Circuiti Verdi Assi del Volante 1928 1992”, storia documentata ed illustrata di 65 anni di automobilismo irpino.

Modera l’incontro Emilio Bilotta, in rappresentanza del club Ruote Bianche presieduto da Antonio Ingrisano.

L’appuntamento è per domani domenica 27 luglio alle ore 10:30 nella Villa Comunale di Ariano Irpino. Sempre nei giardini del Castello Normanno è allestita la mostra delle vetture storiche protagoniste dell’evento “Regine ai Castelli” e che al termine dell’incontro si porteranno in sfilata a Zungoli dove saranno in esposizione fino alle 18:00.

Alla rassegna espositiva partecipano anche i sodalizi Ministi Partenopei, Ministi Molisani, Mito Delta Club, The Southern Mustang Club.