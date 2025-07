Ariano: Panacea distribuisce pasta a famiglie in difficoltà All'opera i volontari guidati da Maria Spina Pratola

Distribuzione di pasta a persone sole e bisognose. All'opera in questa calda estate 2025 i volontari dell'associazione Panacea di Ariano Irpino. Un gesto di solidarietà grazie alla donazione del pastificio Armando a Flumeri.

Ne parla con soddisfazione la responsabile Maria Spina Pratola: "Ancora una volta la famiglia De Matteis è scesa al nostro fianco adoperandosi per le persone bisognose.

Un carico di pasta per chi è meno fortunato. Le situazioni di difficoltà sono davvero tantissime nelle nostre aree interne. Ci sono famiglie che a fatica riescono a mettere un piatto a tavola. Ed è qui che intendiamo intervenire. in maniera discreta e silenziosa, grazie alle segnalazioni che spesso ci arrivano. Ringraziamo di cuore il pastificio Armando per questa ennesima e preziosa donazione."