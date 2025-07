I segreti del mondo della Formula 1 e la scoperta di una Irpinia terra di motori Una provincia di Avellino ancora inedita quale scenario di grandi corse del passato e di campioni

"Masterclass 'La Formula Uno" con Giancarlo Bruno a Castelvetere sul Calore e “Irpinia terra di motori” in "Regine ai Castelli" ad Ariano Irpino. Approfondimenti e spettacolo non solo per appassionati.

I segreti del mondo della Formula 1 e la scoperta di una Irpinia terra di motori sono stati il tema di una due giorni tutta di cultura dell’automobilismo in provincia di Avellino.

Venerdì sera a Castelvetere sul Calore, in “Masterclass la Formula Uno”, evento promosso da Scuderia Irpinia Northwest Jolly e Mito Delta Club, l’ingegnere e commentatore Rai Giancarlo Bruno ha tenuto oltre due ore di autentica lezione sul più grande spettacolo motoristico al mondo. Forte dell’esperienza diretta alla Dallara Scuderia Italia Formula 1, oltre che in Alfa Romeo, Honda e Seat, Bruno ha svelato retroscena e curiosità e risposto a tutte le domande degli appassionati.

Apprezzatissimi anche gli interventi dei piloti Antonino La Vecchia, pluri-Campione Italiano della Montagna con l’Alfa Romeo, Enzo De Vito, pilota ufficiale Fiat nel 1979 e 1980 e Francesco De Beaumont, pilota e poi giudice sportivo internazionale oltre che dei rappresentanti del collezionismo storico Antonio Amabile per Mito Delta Club ed Emilio Bilotta per Ruote Bianche.

Se la Formula Uno è stata svelata senza più segreti, domenica è stata l’Irpinia a rivelarsi in una identità sorprendente.

“Irpinia terra di motori. Da Nuvolari all’auto senza pilota” è stato infatti il tema dell’incontro svoltosi domenica ad Ariano Irpino nei giardini del Castello Normanno e nel corso di “Regine ai Castelli”, la prestigiosa manifestazione organizzata dal club Ruote Bianche e dedicata al mondo del collezionismo a quattro ruote.

In tanti hanno ammirato ed apprezzato la meravigliosa villa comunale arianese, tra le più belle in Italia e sua maestà il castello. Un successone con presenze anche da fuori regione. Una boccata di ossigeno per il territorio.

Una provincia di Avellino ancora inedita quale scenario di grandi corse del passato, di campioni di ieri e di oggi e di percorsi stradali per l’esplorazione di bellezza e ricchezza straordinarie, è stato il soggetto portante dell’appuntamento.

Apprezzatissimi gli interventi dei campioni rally Guido Mastantuono, Angelo Ciardiello e Francesco De Beaumont, dei navigatori Mario De Vito e Pompilio Stiscia e dei piloti Guido Pompeo e Fernando Mobilia, appena 16enne figlio d’arte di papà Pompilio. Salvatore Tarantino, curatore del collettivo social Automobilismo Irpino e moderatore nella “Masterclass La Formula Uno”, è invece intervenuto ripercorrendo la storia di 65 anni di automobilismo irpino trattata nel volume “Circuiti Verdi Assi del Volante 1928 1992”.

I saluti istituzionali sono stati rivolti dal sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, mentre nel corso del raduno il sindaco di Zungoli Paolo Caruso ha poi incontrato tutti i partecipanti. A fare gli onori di casa Antonio Ingrisano ed Emilio Bilotta in rappresentanza di Ruote Bianche.

Intanto, alla scuderia Irpinia Northwest Jolly assicurano che gli appuntamenti con la cultura dell’automobilismo in Irpinia potrebbero continuare e presto saranno svelate importanti novità.