Condotta rotta a Villamaina: comuni senz'acqua tra Irpinia e Sannio Rubinetti a secco in molti comuni in provincia di Avellino

Continua l'emergenza idrica in Irpinia. Oggi nuovi disservizi in provincia di Avellino. Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa della rottura di una condotta adduttrice verificatasi nel territorio del Comune di Villamaina è sospesa l’erogazione idrica ai serbatoi che alimentano i seguenti Comuni: Ariano Irpino (AV) Ariano Irpino (Ospedale) Ariano Irpino (Casa Circondariale) Grottaminarda (AV) Torella Dei Lombardi (AV) Lioni (AV) Bonito (AV) Melito irpino(AV) Montecalvo irpino(AV) Villanova Del Battista(AV) Savignano irpino(AV) Greci(AV) Gesualdo(AV) Villamaina(AV) Fontanarosa(AV) Castelfranci (AV) Paternopoli(AV) Luogosano(AV) Taurasi(AV) S. Angelo All’Esca(AV) Mirabella Eclano(AV) Sturno(AV) Flumeri(AV) Flumeri (ASI) Apice (BN) Paduli(BN) Sant’Arcangelo Trimonte(BN) Pietrelcina(BN) Pesco Sannita(BN) Pago Veiano(BN) Reino(BN) Campolattaro(BN) Pontelandolfo(BN) Fragneto Monforte Casalduni(BN) Casalduni (STIR) (BN)

Le disfunzioni

Pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica in funzione della disponibilità e della durata dell’intervento la cui ultimazione è prevista alle ore 21:00. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizio S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it e sui Canali Social. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.