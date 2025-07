Ariano: il regista Lorenzo Sicuranza presenta il cortometraggio "Resilienza" Un dialogo intimo e coraggioso con il dolore. Un tributo al compianto Gianmichele Modestino

Domenica 3 agosto 2025, alle ore 12 nell'auditorium comunale di Ariano Irpino, il regista arianese Lorenzo Sicuranza presenterà il cortometraggio “Resilienza”, prodotto con il patrocinio dell’Università di Bologna, proiettato fuori concorso nella tredicesima edizione dell’Ariano International film festival.

Questo lavoro nasce come un tributo a Gianmichele Modestino, caro amico di Sicuranza, scomparso prematuramente, ed è frutto di un percorso creativo e di ricerca approfondita.

“Resilienza” è il risultato di un dialogo intimo e coraggioso con il dolore, un cortometraggio che esplora i territori della perdita e della rinascita interiore. Grazie alla collaborazione con Edoardo Sampaoli, co-sceneggiatore e aiuto regista, l’opera si è sviluppata attraverso un rigoroso lavoro di ricerca che ha incluso interviste a genitori che hanno vissuto esperienze analoghe e il confronto con professionisti della psicologia dell’Università di Bologna, per rappresentare il lutto e la memoria in modo autentico e senza filtri. Il tono visivo, sobrio ma potente, traduce lo scorrere silenzioso del tempo in una mappatura emotiva, inseguendo la fragilità e la speranza.

Al termine della proiezione, si svolgerà un dibattito aperto al pubblico in cui interverrà il regista e Francesca Mingolelli, madre di Gianmichele, la quale interverrà per condividere il ricordo del figlio e il significato di questa dedica cinematografica.

Lorenzo Sicuranza, nato nel 2003 ad Ariano Irpino, diplomato in arti figurative presso l’IISS “Ruggero II” e attualmente studente Dams all’Università di Bologna, è già autore di cortometraggi selezionati e premiati in festival italiani e internazionali. Tra questi, “Close”, vincitore del premio Miglior Cortometraggio Emilia-Romagna al Ferrara Film Festival 2024, opera che lo ha fatto conoscere per la sua sensibilità visiva e narrativa.