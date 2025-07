Il festival delle radici migratorie arriva a Senerchia: ecco il programma Un viaggio tra cultura, memoria e sviluppo sostenibile

Senerchia si prepara ad accogliere il festival delle radici migratorie, il 3 agosto 2025 nello storico palazzo Cuozzo.

Si esplorerà e si valorizzerà valorizzare il profondo legame con le proprie origini attraverso viaggio emozionale e intellettuale che mira a connettere le generazioni, a riscoprire la memoria storica e a promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile, partendo proprio dalle radici del territorio e delle persone.

La giornata del 3 agosto si aprirà alle ore 17:00 con il laboratorio delle radici - scrittura creativa, un momento dedicato all'espressione artistica e alla riscoperta delle proprie origini attraverso la parola scritta. Il laboratorio sarà curato da Emanuela Sica, direttrice artistica del festival che guiderà i partecipanti in un percorso di introspezione e creatività per dare vita ad una narrazione evocativa dei propri luoghi del cuore, anche in chiave esperienziale e formativa.

Alle ore 18:00, il focus si sposterà su Le Radici Italiane nel Mondo, un panel di discussione moderato da Emilia Di Girolamo. L'evento vedrà i saluti istituzionali di Michele Di Muro, sindaco di Senerchia, a sottolineare l'importanza che l'amministrazione locale attribuisce a questa iniziativa. Seguirà il lancio del questionario progetto di ricerca a cura di Giuseppe Sommario dell'Università Cattolica di Milano, un'opportunità per contribuire attivamente alla raccolta di dati e testimonianze sulla memoria migrante. Saranno proprio le testimonianze sulla memoria migrante a rappresentare uno dei momenti più toccanti e significativi della giornata, offrendo spunti di riflessione e condivisione di esperienze personali e collettive.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 19:00 con un importante dibattito su sviluppo economico e sostenibile: Il festival delle radici incontra la Dmo Montagna D'Amare. Questo segmento evidenzierà come il legame con le radici possa tradursi in opportunità concrete per il territorio. Interverranno Vincenzo Castaldo, presidente di Glocal Think, e Antonella Moscariello, referente turismo delle radici per la Dmo Montagna D'Amare.

La giornata si concluderà alle ore 19:30 con un brindisi finale con degustazione, un momento conviviale per celebrare insieme i temi trattati e le nuove connessioni create. Per tutta la durata dell’evento, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica "I volti delle Radici" - un percorso visivo che darà volto e forma alle storie di migrazione e appartenenza.

La seconda tappa del festival delle radici migratorie di Senerchia si configura come un appuntamento imperdibile per chiunque desideri approfondire il tema delle radici, della memoria e dello sviluppo sostenibile, in un contesto di grande valore culturale e umano.