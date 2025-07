"Avete saputo vedere l'uomo oltre la malattia, mostrando un cuore grande" La scomparsa di "Peppino Scarpalonga" e il messaggio rivolto alla Rsa di Bisaccia dai familiari

Giuseppe Felice Fede, per tutti "Peppino Scarpalonga" ci ha lasciati, portato via lentamente da una malattia che, giorno dopo giorno, ha offuscato i suoi ricordi e il suo sguardo sul mondo.. gli ha rubato parole, volti, frammenti di vita… ma non la dolcezza, non l’anima.

Persona d'altri tempi, dalle grandi doti umane, per tutti il nonno di grano Armando. Un simbolo nella terra dell'osso per la sua onestà e laboriosità.

Inizia così la lettera dei suoi familiari indirizzata a tutto il personale della Rsa della struttura polifunzionale per la salute (Sps) di Bisaccia. Un esempio di buona sanità fatta di attenzione e amore verso l'ammalato...

"In quel lento distacco, voi siete stati luce. Grazie agli Oss, agli infermieri, ai medici e a tutto il personale della Rsa che lo ha accompagnato in questo viaggio silenzioso, con pazienza, rispetto e affetto.

Avete saputo vedere l’uomo oltre la malattia, accarezzare la sua fragilità con mani attente e cuore grande. Grazie per avergli donato serenità, per avergli sorriso anche quando lui non poteva più riconoscerlo.

Vi porteremo nel cuore, così come porteremo lui, per sempre. Con profonda riconoscenza, un immenso grazie da tutta la famiglia".

Lascia i figli Angelo, Antonietta, Graziella e Anna. I funerali si terranno domani mercoledì 30 luglio alle ore 10.00 nella cattedrale di Bisaccia. Camera ardente allestita all'ospedale di Bisaccia con orari: 9.00-13.00 - 15.00-19.00.