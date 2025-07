Capriglia, furti a raffica: il sindaco Picariello al Comitato Ordine Pubblico Verrà affrontata l'annosa questione dei furti in abitazione e le misure per arginare il fenomeno

di Paola Iandolo

A seguito di recenti episodi di criminalità predatoria registrati nel territorio comunale, il sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello, è stato invitato a partecipare al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per domani 30 luglio 2025 alle ore 11:00 presso la Prefettura di Avellino.

Un incontro che servirà a fare il punto sulla situazione, valutare eventuali misure per garantire ancora più sicurezza ai cittadini e arginare così il fenomeno delle azioni predatorie.