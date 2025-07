Incubo topi in molte zone della città: appello urgente all'Asl da Ariano Serve un'opera di derattizzazione e disinfestazione urgente

"Topi di grosse dimensioni lungo la strada e addirittura rinvenuti morti in casa. Sta diventando davvero un'emergenza seria, non sappiamo più a chi rivolgerci, abbiamo in terrore di vivere nelle nostre abitazioni".

L'appello arriva da Rione Martiri Vecchi ad Ariano Irpino. Parliamo della stecca di abitazioni situate lungo la strada che dal contratto di quartiere ex casette asismiche, porta verso la zona Accoli e cimitero.

L'appello

Viene rivolto un appello all'Asl di Avellino affinchè possa essere programmatra un'opera di derattizzazione e disinfestazione, qui come in altre zone della città dove il problema persiste allo stesso modo.