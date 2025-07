Spera: "Mancano acqua, soldi e fiducia per la rinascita delle aree interne" Il sindaco di Grottaminarda scrive a De Luca: "Lei che è l'uomo della provvidenza, ci riceva"

"Ci vuole “Speranza”..e forse la stiamo perdendo. Manca l’acqua, mancano tanti soldi all’appello, manca la fiducia per una rinascita delle zone interne.

Come per le fasi più calde sulle sorti della Piattaforma Logistica, forse in dirittura di avvio, un rimpallo feroce di competenze, dí paternità, di fantapolitica.

Che fare?

Non comprendiamo le irragionevolezze della politica quando fotografiamo lo scempio della Contursi/Lioni/Grottaminarda che lungi da essere la ciliegina sulla torta per la sopravvivenza delle agoniche AreeInterne rischia di diventarne il sepolcro".

La Rinascita Grottaminarda attraverso il sindaco Marcantonio Spera, denuncia la grave situazione di stallo in Valle Ufita..

"Caro presidente Vincenzo De Luca, da me denominato spesso l’uomo della provvidenza, ci riceva per parlarne.

Dopo le richieste ufficiali a firma dei sindaci di Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Gesualdo, Frigento e Grottaminarda per un incontro con Lei e i tecnici regionali delegati, e compreso il direttore dei lavori D’Agostino, le invio questa preghiera sommessamente ma facendole vedere in che condizione ci hanno portato.

Sono convinto che lei non è a conoscenza di tutto questo e forse è venuto il momento di denunciarlo pubblicamente. Lei non ci deluderà. Qualcuno dovrà assumersene le responsabilità. Con stima e rispetto per lei".