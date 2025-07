Giubileo dei giovani: da Miami e Montevergine per l'inchino a Mamma Schiavona Cento ragazzi in visita nel Santuario

In occasione del Giubileo dei Giovani, che si tiene a Roma dal 28 luglio al 03 agosto, un gruppo di 100 giovani neocatecumenali proveniente da Miami è stato ospitato per due giorni presso il Santuario. Due giorni speciali per il Santuario in vetta al Partenio, dove i ragazzi americani hanno potuto esplorare le bellezze del complesso e vivere momenti di straordinaria e intensa spiritualità.