fede e profonda devozione a montefusco intorno alla madonna del carmine

Fede e profonda devozione a Montefusco, intorno Madonna del Carmine. Una tradizione secolare che si rinnova anno dopo anno: i festeggiamenti tornano nello splendido borgo che fu capoluogo del Principato Ultra.

Prenderanno il via domani venerdì 1° agosto e proseguiranno fino a mercoledì 6 agosto, con un ricco programma di eventi religiosi, musicali e ricreativi, che animeranno il paese con fede, musica e tradizione.

Molto sentito dalla comunità di Montefusco, il programma religioso si svolgerà presso la Chiesa Maria Santissima del Carmine, e avrà il suo momento culminante domenica 3 agosto.

Alla ore 19:00 dopo la solenne liturgia in onore della Vergine del Carmelo, presieduta dal parroco Padre Leone, si terrà la storica processione con il simulacro della Madonna. Il corteo partirà dalla Chiesa di San Giovanni del Vaglio e attraverserà le vie del borgo, per poi far ritorno al Santuario del Carmine.

Mercoledì 6 agosto: a conclusione dei festeggiamenti, si terrà il tradizionale “Saluto alla Vergine del Carmelo”.