"Ho compiuto 100 anni, ma tornerei indietro e volerei ancora come una ragazzina" La grinta straordinaria di Angelina Fioravanti a Montecalvo Irpino: "Orgogliosa della mia vita"

"Ho compiuto 100 anni ma tornerei indietro per volare come una ragazzina". E’ un vulcano di energia e vitalità Angelina Fioravanti, fino a trasmettere una grande gioia e grinta a tutti.

Il suo bel volto genuino, sorridente e pieno di semplicità nel giorno dei suoi 100 anni è l'immagine più bella ed emozionante di questo primo agosto 2025. E' un giorno da incorniciare il località Grotta del Barone a Montecalvo Irpino.

Vedova dal 2015, anno in cui è venuto a mancare suo marito Liberato. Due figli: Antonio e Raffaella, 5 nipoti e 7 pro nipoti.

"Ho sempre lavorato in campagna, facendo di tutto, non mi sono mai fermata. Gli uomini non l'hanno mai avuta vinta con me, mi sono sempre saputa difendere bene. Ho cresciuto una bella famiglia mettendo sempre al primo posto il rispetto e l'onestà e mangiato sempre in maniera genuina, solo cose nostre, prodotte dalla terra.

Operata al femore due anni fa, qualche acciacco ma sempre superato alla grande. Non mi sento affatto vecchia, la testa mi aiuta ancora e io da qua non me vado. Mio padre me lo disse: "Puozz campà cient'anne abbondà come la messa cantata", e così è stato.

Per lei sono giunti da Taranto, Treviso e persino dal Guatemala. L’emozione dei due figli Antonio e Raffaella: "Un giorno speciale, un grande onore e soddisfazione". E Angelina con orgoglio risponde così: "E' sangue mio, sono figli d'oro e ci vogliamo tutti bene".

Cinzia Caggiano è l'operatrice socio sanitaria che la segue in maniera attenta, scrupolosa e delicata. Lavora da circa 20 anni con l'antenna sociale e ci confessa che non capita spesso di incontrare una persona di tale spessore morale ed umano. E' davvero raro.

"Una donna di una personalità straordinaria, un'intelligenza superiore, che va oltre. Mi dice sempre: Cinzia, tu sei della casa".

Ed è stato anche per noi sentirci subito a casa, toccando con mano la semplicità di questa straordinaria famiglia e la simpatia unica e coinvolgente di Angelina.

Questa sera nell'edizione del Tg delle 19.45 di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre e indiretta streaming un servizio realizzato nella sua abitazione di Montecalvo Irpino, in località Grotta del Barone.