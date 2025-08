Amos Partenio a Tuoro di Roccabascerana: successo per la prevenzione in rosa Ad effettuare le visite gratuite il senologo Carlo Iannace

Un intenso pomeriggio all’insegna della prevenzione in rosa, con Amos Partenio, a Tuoro di Roccabascerana.

Gli ambulatori delle visite gratuite sono stati allestiti nella sede di Libera Associazione San Nicola, in piazza Giuseppe Covino, dove ha fatto tappa anche l’unità mobile dell’Asl di Avellino con gli screening mammografici e i pap test.

Tantissime persone hanno scelto, ancora una volta, l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Ad effettuare le visite gratuite il senologo Carlo Iannace, affiancato dall’ecografista Michele Capozzi.

A loro vanno i ringraziamenti dell’associazione Amos Partenio, per l’efficace operato che svolgono con professionalità sul territorio. Si ringraziano, inoltre, l’amministrazione comunale di Roccabascerana, i volontari di Libera Associazione San Nicola e il presidente Alessandro Covino, per la calorosa accoglienza e la collaborazione.

Un grazie speciale come sempre a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, credendo nel forte valore della prevenzione come gesto d’amore per la propria salute, e a tutte le volontarie per la condivisione di tempo e sorrisi.

Non resta che prepararci con entusiasmo alla Camminata Rosa numero 11, che si svolgerà come sempre da Mercogliano ad Avellino, domenica 14 settembre 2025, per poi tornare agli appuntamenti con la prevenzione sul territorio. Per informazioni e date è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.