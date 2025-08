Raffaela e Rosina, le due sorelle di 100 e 105 anni in Baronia: che splendore La gioia del parroco don Cornel Dascalu

Con i suoi 105 anni Rosina Santoro è la Regina della Baronia in Irpinia. Ancora un traguardo di longevità. Ieri è stata la volta di Angelina Fioravanti a Montecalvo Irpino. La vedete in queste immagini. Clicca qui.

A distanza di poche ore agosto riserva un altro lieto evento in terra di Baronia. E' di Carife infatti la dolcissima Rosolina. Sua sorella, nella foto accanto a lei, ha compiuto 100 anni il 3 maggio scorso.

A far visita a zia Rosina in questo giorno speciale in una casa di riposo a Sossio Baronia dove è accudita con tanto amore e attenzioni, è stato il parroco don Cornel Dascalu: Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” (Sal 90,12) - A zia Rosina (Rosolina Santoro) tantissimi auguri per i 105 anni".

Ed è l'augurio si un'intera comunità, dell'amministrazione comunale e della diocesi di Ariano-Lacedonia a partire dal vescovo Sergio Melillo. "Sono entrambe autonome - ci racconta don Cornel - due donne meravigliose e lucidissime".

Un evento di quelli che non capitano tutti i giorni in un territorio, quello dell'Irpinia che si riscopre sempre più longevo.