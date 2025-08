Ariano: piazza intitolata a Gino Bartali nel quartiere San Giovanni E’ l’omaggio ad un grande campione, eccellenza del ciclismo italiano

Piazza intitolata a Gino Bardali nel quartiere San Giovanni ad Ariano Irpino. La cerimonia alla presenza del vicario Antonio Blundo, del sindaco Enrico Franza e dell'assessore Toni La Braca, insieme ai due appassionato di storia e cultura Nino Grasso e Emilio Chianca.

E’ l’omaggio ad un grande campione che ha vinto di tutto e di più attraversando l'Irpinia e in modo particolare e significativo Ariano.

Un evento di grande rilevanza che fa parte della storia d’Italia e organizzato per ricordare Gino Bartali e nello stesso tempo, rendere viva la memoria del mitico Ciccio Macchione, pugile, ciclista storico presidente della polisportiva Brasciwood.

Un personaggio davvero poliedrico che ha saputo trasmettere i valori veri dello sport a tante generazioni.

"Un’eccellenza del ciclismo italiano Bartali, insieme a Coppi. Un’iniziativa importante, perché ricorda momento storici, durante i quali la nostra Ariano - afferma il sindaco Enrico Franza - è stata al centro dell’attenzione mediatica nazionale. Proprio a San Giovanni, luogo in cui abbiamo intitolato la piazza è transitato il giro d’Italia glorioso per il grande Bartali.

Non poteva esserci scelta migliore se non questo luogo. Un ringraziamento va alla commissione toponomastica per aver intitolato la piazza al grande ciclista Gino Bartali".