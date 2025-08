Avellino, il capo squadra Pinto va in pensione: il saluto dei vigili del fuoco Per raggiunti limiti di età

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rivolge un sentito saluto e un profondo ringraziamento al Capo Squadra Esperto Maurizio Pinto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2025, dopo una lunga carriera al servizio della collettività.

Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1996 con la qualifica di Vigile Permanente, il C.S.E. Pinto ha iniziato il proprio percorso professionale presso il Comando di Milano, prestando successivamente servizio nei Comandi di Benevento, Napoli e infine Avellino, dove ha concluso la sua attività lavorativa con riconosciuta stima da parte di colleghi e superiori.

Nel corso degli anni, ha partecipato a numerosi e significativi interventi di emergenza che hanno segnato il nostro Paese, tra cui:

il sisma in Umbria e Marche del 1997;

le alluvioni di Quindici, Sarno e Siano del 1998 e di Cervinara del 1999;l’emergenza idrogeologica di Messina;bil terremoto in Molise del 2002; la crisi dei rifiuti in Campania nel biennio 2007/2008; il terremoto in Abruzzo del 2009; l’emergenza immigrati del 2011 a Santa Maria Capua Vetere (CE); e gli eventi sismici dell’Italia Centrale.

Con grande rispetto e riconoscenza per l’impegno, la competenza e il senso del dovere dimostrati in quasi trent’anni di servizio, il Comando tutto augura al C.S.E. Pinto un futuro sereno, ricco di soddisfazioni personali e familiari.