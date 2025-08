Iniziativa benefica a sostegno di Amdos e Alta Irpinia "Quinta edizione una notte al varietà"

Dopo il successo travolgente delle prime quattro edizioni, Ci vediamo a casa festival torna a illuminare l’estate irpina con una serata-evento che fonde la magia dei grandi varietà televisivi del passato con la migliore scena artistica contemporanea.

L’appuntamento è per venerdì 8 agosto, nell’incantevole Parco Castello di Nusco, anfiteatro naturalistico a 917 m s.l.m., dalle 20 (inizio spettacoli alle 20.30) il pubblico sarà accolto da performance live, incontri letterari, stand-up comedy e un dj-set sotto le stelle.

Un evento prodotto da Mike Agency e Brain Digital, con la direzione creativa di Angelo Napolillo, il festival rinnova anche quest’anno la sua missione solidale a sostegno di Amdos Alta Irpinia, associazione impegnata nella prevenzione oncologica e nel supporto alle persone colpite da cancro.

I fondi saranno raccolti attraverso la vendita di una t-shirt in edizione limitata, disegnata in esclusiva dalla graphic designer Momusso, i cui proventi finanzieranno l’acquisto di parrucche e di macchinari ospedalieri essenziali per la diagnosi e la cura. Il titolo di questa quinta edizione - “Una notte al Varietà” - richiama l’atmosfera scintillante degli avanspettacolo anni ’60-’70, reinterpretata in chiave moderna: musica, comicità, letteratura e arti performative si intrecciano per dar vita a un’esperienza collettiva che trasforma l’intrattenimento in gesto politico.

In Italia oltre 96 mila persone vivono senza dimora e quasi 3?milioni versano in grave deprivazione abitativa; a ciò si sommano i tagli alla sanità pubblica che limitano la prevenzione oncologica.