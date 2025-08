"Mio padre, una spalla sicura a cui chiedere conforto in ogni momento" Il ricordo di Carmen Verderosa, nel giorno dell'intitolazione di una strada a suo padre Tonino

E’ l’omaggio ad un imprenditore visionario ed illuminato. Un servitore ostinato della sua terra d’Irpinia Un sognatore ma soprattutto, un grande uomo.

E’ il ritratto di Antonio Verderosa da parte di sua figlia Carmen. Il sogno che ha lasciato è reso oggi ancora più visibile nella sua amata Sant’Angelo dei Lombardi che con orgoglio ha voluto intitolare una strada alla sua memoria.

“Umiltà, rispetto, gentilezza, riservatezza. Questo era mio padre. Una spalla sicura a cui chiedere conforto, a cui rivolgersi. Il cuore generoso a cui consegnare confidenze, difficoltà, paure e segreti. Il suo tratto è quello di un uomo dedicato alla sua famiglia che ha vissuto lavorando senza sosta, tutta la vita con passione e dedizione, senza perdere mai un istante, senza risparmiare energie, sempre con il sorriso sulle labbra fortemente sostenuto dai suoi valori. La sua eredità non è misurabile semplicemente in quel che ha costruito, nei successi raggiunti o nelle sconfitte subite, ma soprattutto nel ricordo vivo che rimane i tutti coloro che hanno avuto il privilegio conoscerlo”.

Ne parla con orgoglio di lui Rosanna Repole, il sindaco della rinascita di Sant’Angelo dei Lombardi, eletta fascia tricolore del suo paese per la prima volta proprio i quei giorni tristissimi del terremoto dell’80.

Una comunità che come ha insegnato a tutti Tonino attraverso il suo operare, non si è mai arresa, rialzandosi a testa alta nonostante il dolore.

“A due anni dalla sua scomparsa, per noi Santangiolesi, il ricordo di Tonino resta vivido. Sarà per la sua umiltà, dedizione al lavoro, rispetto della dignità dei lavoratori, sovente in primo piano insieme a lui, virtù degli imprenditori illuminati. Sarà per il legame indissolubile con la sua terra, con Sant’Angelo del Lombardi, Nusco e l’alta Irpinia, per il coraggio e l’etica che hanno accompagnato la sua lunga avventura imprenditoriale.

Tonino Verderosa, resta l’esempio per l’industria di oggi e di domani in provincia di Avellino. Ricordarlo, significa contribuire a trasmettere valori e idee ai più giovani, ma non soltanto a loro. Vuol dire accettare le sfide del presente e del futuro e provare a raccogliere seguendo le stelle polari del rispetto e della semplicità”.

Un esempio di equilibrio, saggezza e grande umanità. Il ricordo del presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia.

"Antonio Verderosa, ha gestito con passione ed intelligenza la difficile fase della ricostruzione post terremoto in Irpinia e della connessa industrializzazione delle aree interne, ed ha difeso tenacemente il territorio e la classe imprenditoriale, rappresentando alla politica nazionale e locale, alle istituzioni ed in particolare alla commissione parlamentare d'inchiesta la serietà delle iniziative imprenditoriali e la effettiva industrializzazione di queste aree. Il riconoscimento che la sua comunità ha voluto conferirgli, rappresenta la dimostrazione più autentica dell'apprezzamento e della stima per l'impegno, la dedizione e il valore umano che ha saputo trasmettere nel tempo".