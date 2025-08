Azioni in rete per l'agricoltura del futuro: focus a Sant'Angelo dei Lombardi ll punto sullo stato dell'agricoltura in Alta Irpinia e sulle prospettive future

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 6 agosto 2025 alle 12:20



Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione agricoltura in Regione Campania...