Emergenza idrica sorgenti a secco: stop all'acqua stanotte in Irpinia: ecco dove Le interruzioni programmate tra 6 e 7 agosto 2025

Sorgenti a secco, stop all'acqua in Irpinia. Già nella tarda mattinata di oggi potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione del servizio idrico nelle zone alte delle frazioni del Comune di Montoro: San Felice, San Pietro, Caliano, S. Eustachio, Piano, Borgo, Misciano, Piazza Di Pandola, San Bartolomeo, Figlioli e Preturo. Per consentire il recupero dei serbatoi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi 6 Agosto alle ore 06:00 di domani, giovedì 7 Agosto.

Rubinetti a secco a Paternopoli

Necessario per gli stessi motivi effettuare la chiusura notturna dei serbatoi Mattine e San Quirico a servizio del Comune di Paternopoli (AV) dalle ore 22:00, di oggi 6 Agosto, alle ore 06:00 di domani, giovedì 7 Agosto. Elenco delle strade e delle zone interessate: Centro abitato; C.da Piana del Bosco; C.da Salice; C.da Nocelleto; C. da Bovane; C.da Cerreto; C.da Calore; zone limitrofe .

Disagi e Greci, Montaguto e Savignano

A seguito di esplicita richiesta pervenuta a mezzo PEC ad Alto Calore Servizi S.p.A. da MOLISE ACQUE, che rende nota la necessità di eseguire lavori di riparazione su di un tratto di rete in comune, con la presente si comunica la sospensione temporanea del servizio idrico il giorno 6 Agosto 2025 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 nei Comuni di Greci, Montaguto e Savignano irpino. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità. Si consiglia, tuttavia, di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it e sui Canali Social. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.