Aumento bollette dell'acqua del 30%, Ninfadoro: "Sconcertante" Fa discutere soprattutto nell'arianese il voto sulle tariffe

"Apprendo dalla stampa che l'Alto Calore aumenterà le bollette/fatture del 30%. Semplicemente sconcertante se consideriamo i rubinetti a secco in tanti comuni e quartieri periferici, gli investimenti fatti e le quotidiane perdite di acqua dalla tante reti per le quali non c'è altra soluzione se non la sostituzione".

E' quanto afferma l'ex assessore al comune di Ariano Irpino, da sempre attento a questa problematica, Antonio Ninfadoro.

"Ricordo a tutti che il reddito medio delle famiglie in provincia di avellino è tra i più bassi in Campania e non solo.

Domanda per l'Alto Calore: Quali sono gli investimenti programmati per rendere ai cittadini il servizio efficace ed efficiente?" Sulla questione è di oggi l'intervento del consigliere regionale Vincenzo Ciampi. Leggi qui.