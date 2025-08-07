Lavori urgenti alla centrale di Cassano: mancherà l'acqua L'annuncio dal comune di Ariano Irpino dopo essere stato a sua volta informato dall'Alto Calore

L'alto calore Servizi comunica, che a causa di lavori urgenti alla centrale di Cassano Irpino, l’erogazione idrica potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025, nei rioni Cardito e Martiri e nelle contrade.

E intanto fanno notare gli abitanti: le perdite abbondano: dalla strada provinciale 414 che porta a Montecalvo dove l'asfalto fuoriuscite di acqua in più punti a località Cardito lungo la statale 90, la prima all'ingresso di località Torana e la seconda nei pressi dei palazzi Scoppettuolo. Una situazione diventata davvero insostenibile. Due giorni fa ci siamo occupati dello spreco a Patierno.

L'amarezza di molti emigranti e turisti: "Ogni estate diventa un incubo ritornare ad Ariano con questa problematica irrisolta e penosa".