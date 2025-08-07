Montoro: comunità energetica rinnovabile, si parte con l'indagine conoscitiva Approvata dalla giunta comunale la costituzione di una o più Cer sul territorio

Approvata dalla giunta comunale di Montoro, la costituzione della comunità energetica rinnovabile destinata all’utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Così come previsto dalla normativa vigente l’amministrazione comunale valuterà, attraverso una prima fase conoscitiva, il reale interesse dei soggetti pubblici e privati del territorio per l’istituzione di una o più comunità energetica rinnovabile sul territorio di Montoro.

Così come prevede il quadro normativo europeo e nazionale, la costituzione del Cer prevede la centralità del cittadino consumatore/produttore. La partecipazione è aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

I partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compresi quelli di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.

I soggetti pubblici e privati del territorio possono manifestare il proprio interesse, compilando l’apposito modulo e inviandolo a mezzo pec/e-mail all’indirizzo info.montoro@asmepec.it il entro le ore 13.00 del 19 settembre 2025.

L’amministrazione comunale, acquisite le manifestazioni di interesse, provvederà ad effettuare le verifiche necessarie previste dalla legge e predisporrà apposito studio di fattibilità per valutare le condizioni tecniche ed economiche per la costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili sul territorio comunale.

“Invito tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul nostro comune a manifestare il proprio interesse, partecipando alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer). Gli obiettivi dell’iniziativa – spiega il sindaco, Salvatore Carratù - ci consentiranno di ottenere maggiore sostenibilità ambientale; registrare benefici economici e sociali e favorire la partecipazione attiva della comunità".