Flumeri: emozionante alzata del giglio in onore di San Rocco.

E' la tradizione che si rinnova, tramandata di generazione in generazione

flumeri emozionante alzata del giglio in onore di san rocco

Fede e tradizione. Il giglio di Flumeri è storia in Irpinia...

Flumeri.  

Emozionante alzata del giglio a Flumeri, in onore di San Rocco. E' la tradizione che si rinnova, tramandata di generazione in generazione.

Passano i cieli e la terra ma l'obelisco di paglia, orgoglio del popolo flumerese e dei tanti emigranti in festa da ogni parte d'Italia e dall'estero in diretta durante via social continua ad essere una delle tradizioni più sentite in Irpinia ed in modo particolare nella Valle Ufita e Baronia.

Dai veterani ai giovani. E' una fasta che accomuna tutti. Nel giorno della grande tirata ogni cosa passa in secondo piano tra lacrime, abbracci e commozione. 

Basilio Russo: "E' una emozione che non si può raccontare. Bisogna viverla in mezzo a noi. Tutti insieme senza limiti di età, viva san Rocco e viva il nostro giglio.

Tutto ha funzionato alla perfezione. Come sempre nessun problema di ordine pubblico. In campo carabinieri e volontari. Preziosa come sempre con il supporto di uomini e mezzi la protezione civile flumerese. Giglio da ieri in piedi ed è già conto alla rovescia per grande tirata di ferragosto.

