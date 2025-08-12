Condotta rotta a Montefredane e serbatoi a secco: comuni restano senz'acqua Ecco l'elenco

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, per consentire un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice in agro del Comune di Montefredane, sarà necessario – al fine di garantire una regolare fornitura idrica a tutti i comuni serviti dalla rete – interrompere la portata idropotabile verso i Comuni sottoelencati nella giornata di martedì 12 agosto 2025 dalle ore 11:00 alle ore 06:00 di mercoledì 13 agosto 2025. I comuni interessati sono: Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina e Altavilla Irpina.

Per consentire il recupero dei serbatoi che alimentano i Comuni di Frigento, Sturno, Gesualdo, Lioni e Nusco effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi, 12 Agosto alle ore 06:00 di domani, 13 Agosto. Le zone interessate dall’interruzione sono: Frigento:da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, Case Popolari, C.da Piano della Croce. Sturno: intero territorio. Gesualdo: Lapierti (alle ore 23:00 di oggi,12 Agosto alle ore 06:00 di domani, 13 Agosto) Nusco : Rurale (alle ore 23:00 di oggi,12 Agosto alle ore 06:00 di domani, 13 Agosto) Lioni: San Bernardino G

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario, per consentire il recupero dei serbatoi che alimentano il Comune di Montoro (ad eccezione della frazione di Banzano), effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi, 12 Agosto alle ore 06:00 di domani, 13 Agosto.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi che servono i Comuni di Contrada, Forino, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Summonte, Monteforte Irpino e Moschiano. La sospensione idrica avverrà dalle ore 22:00 di martedì 12 Agosto alle ore 06:00 di mercoledì 13 agosto 2025. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canali Social . Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430