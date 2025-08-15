Salvo il Ferragosto a Montevergine: via libera alle auto, arrivano i pellegrini Strada aperta, revocata l'ordinanza di chiusura, In centinaia omaggiano Mamma Schiavona

Fede e devozione nel giorno di Ferragosto a Montevergine. Nel Santuario della Madonna dal volto nero sono tanti i fedeli e turisti arrivati sulla vetta del Partenio. Un lungo e commovente inchino a Mamma Schiavona, che avviene nel giorno della Madonna Assunta, tra preghiere e speranza, complice anche la riapertura al transito delle auto della strada provinciale e il funzionamento della funicolare. Stamattina pellegrinaggio di Volturara Irpinia, come tutti gli anni in devozione per la Madonna di Montevergine. "Una tradizione commovente che rispettiamo con immutato amore nel tempo", raccontano emozionati i pellegrini. Intanto il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha revocato l'ordinanza di chiura al transito della provinciale, che conduce al santuario. Almeno per un tratto, a senso unico alternato, in attesa del ripristino totale. La chiusura era avvenuta lo scorso 16 luglio, per un incendio che aveva interessato il costone a ridosso della strada. Ritenuto dopo accurate verifiche ridotto il rischio caduta massi, è stata consentita la riapertura. In attesa di interventi completi e strutturale, per consentire la riapertura alle auto per Ferragosto della strada è stato predisposto il senso unico alternato in un tratto regolato da impianto semaforico. Come da calendario la funicolare oggi rispetta gli orari dei festivicon corse continue ogni mezz'ora fino alle 14 dalle ore 8.30 poi ci sono i seguenti rari: 14.45, 15.30, 16.15, 17, 17.30 e 18