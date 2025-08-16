La pioggia non frena la tirata del giglio a Flumeri: dritti verso la meta L'obelisco si ferma a metà strada causa maltempo ma poi riparte convintamente verso il traguardo

La pioggia non ferma la tradizionale tirata del giglio in Irpinia a Flumeri. L'obelisco di paglia si ferma a metà strada dal traguardo, una breve pausa di riflessione insieme al sindaco e al responsabile della sicurezza e poi la ripartenza sfidando giove pluvio, fino alla meta finale.

"Non ci ferma nessuno, per San Rocco questo ed altro. Il giglio non può attendere, arriverà a destinazione anche sotto la pioggia". E così è stato. Scortato dagli uomini della sicurezza, carabinieri e volontari, ha affrontato l'ultimo tratto in salita, dinanzi al monumento ai caduti per poi posizionarsi nel suo posto tradizionale, all'imbocco di piazza mercato, dove è già meta di visitatori per la foto ricordo 2025.

Stanotte avverrà la vestizione di San Rocco che segnerà l'avvio delle celebrazioni in suo onore. "Rocco Rocco Rocco evviva Santo Rocco".