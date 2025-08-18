Ariano 90 festival da sold out ed ora è conto alla rovescia per la Brancale Migliaia di persone in movimento nei locali, strade, villa comunale e in contrada Frolice

Quello di ferragosto è stato un week particolarmente movimentato ad Ariano Irpino, nonostante i capricci di agosto dal cielo. Migliaia di persone in movimento nei vari locali, lungo le strade, in villa comunale e verso contrada Frolice dove prosegue con successo la festa della pizza in memoria di Francesco Albanese. Un evento partito nel 2004 e diventato nel tempo uno degli appuntamenti di punta dell'estate arianese grazie.

Tutto sta procedendo bene, grazie all'opera meticolosa e attenta delle forze dell'ordine coordinate tra loro, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, servizio security e volontari. Un servizio d'ordine pubblico quello diretto dal vice questore Giulio Masini che ha restituito finora un quadro tranquillo nonostante l'affluenza da grandi numeri. Nessun atto di intemperanza. Città sorvegliata silenziosamente e divertimento ovunque come è giusto che sia per tutti durante l'estate, con grande responsabilità ovunque, dopo anni di sofferte restrizioni.

Ha spaccato alla grande nelle due serate in centro anche la quarta edizione dell’Ariano 90 Festival. La soddisfazione degli organizzatori: "Rimarrà impressa nella nostra memoria per il ferragosto piovoso, che nonostante le intemperie, ci ha permesso di realizzare un pranzo spettacolo straordinario. Anche il giorno successivo, nonostante i cambiamenti inaspettati, abbiamo potuto gioire della presenza di migliaia di persone nel prato della nostra splendida villa comunale, regalandoci tante soddisfazioni.

Un sentito ringraziamento va all’amministrazione del Comune di Ariano Irpino per il patrocinio e il supporto rapido nel gestire i cambiamenti dovuti al maltempo. Il nostro riconoscimento più grande va a tutti voi che ogni anno ci sostenete sempre di più, dai vari eventi collaterali a quelli serali. Ci rivediamo l’anno prossimo!

Viva Ariano sempre!

Ed è partito già il conto alla rovescia per l'attesissimo concerto di Serena Brancale.

L'esibizione dell’artista prevista per il 20 agosto, si svolgerà in piazza Mazzini anziché in Piazza Plebiscito. Questa decisione è stata presa a causa dell'attesa partecipazione del pubblico, che si prevede sarà considerevole anche da fuori città e della limitata capienza della piazza principale.

"Abbiamo dovuto optare per uno spazio più ampio, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, accogliendo al meglio gli arianesi e i tanti visitatori da fuori città" - dichiara il Sindaco, Enrico Franza.

"Il concerto si terrà in una delle piazze storiche della nostra Ariano, già nota per ospitare eventi di grande richiamo, e siamo felici di annunciare che tutto è pronto per vivere insieme questa magica notte d’estate.”

Per garantire un facile accesso all’evento, sono previste corse aggiuntive e straordinarie dell’Amu a partire dalle due periferie Martiri, fermata località Perazzo, e Cardito, fermata scuola media Mancini, dalle ore 20.30 alle 01.30. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare e a condividere un momento di grande musica e convivialità. Non mancate!

Un programma ancora ricco di eventi fino a settembre. Lo potete consultare facilmente cliccando qui.