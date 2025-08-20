San Martino, sequestrato autocarro che trasportava alimenti conservati male

L'attività di controllo da parte della Polizia locale: attività mirata per tutelare la salute

san martino sequestrato autocarro che trasportava alimenti conservati male
San Martino Valle Caudina.  

La Polizia Locale di San Martino Valle Caudina sequestra un altro autocarro che trasportava alimenti in cattivo stato di conservazione e privo di autorizzazioni. La consegna doveva avvenire in noto supermercato del posto. Gli agenti hanno condotto un controllo mirato che ha portato a un intervento significativo riguardante la sicurezza alimentare e la normativa sulla circolazione dei veicoli.

Dalle verifiche sul mezzo sono emerse, infatti,  gravi irregolarità riguardanti lo stato di conservazione dei prodotti trasportati, che risultavano in cattivo stato e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Inoltre, mancavano le autorizzazioni per il trasporto di alimenti e l'autocarro era già sospeso dalla circolazione.

Per il conducente sono scattate sanzioni per 2mila euro, mentre il veicolo è stato fermato per tre mesi.

 

"Questo intervento - si legge nella nota a corredo dell'iniziativa - sottolinea l'importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla circolazione stradale. La tutela della salute pubblica e la sicurezza stradale sono priorità fondamentali per le autorità locali, che continuano a monitorare e intervenire per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La Polizia Locale di San Martino Valle Caudina invita gli operatori del settore a rispettare scrupolosamente le normative vigenti, ed ai cittadini di segnalare qualsiasi anomalia riscontrata in fase di acquisto o di consumazione di prodotti alimentari, contribuendo così alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza stradale. Nel contesto della sicurezza alimentare, saranno intensificati i controlli riguardanti il trasporto alimenti, i recenti fatti in materia di contaminazione da botulino, una delle tossine più pericolose e potenzialmente letali, impongono controlli mirati a garantire che i prodotti alimentari, specialmente quelli sensibili siano trasportati in condizioni che preservino la loro qualità e sicurezza".

Un'attività, dunque, finalizzata anche ad evitare casi tragici come le intossicazioni mortali che hanno destato non poca preoccupazione durante questa estate.

