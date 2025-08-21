Distaccamento dei vigili del fuoco a San Martino Valle Caudina: "Ci siamo" La soddisfazione del segretario generale territoriale Uilpa Giovanni De Lisa

Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto di istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino a San Martino Valle Caudina.

Grazie alla proficua collaborazione tra Vigili del Fuoco e Comune di San Martino Valle Caudina in breve tempo si giungerà all’ apertura della nuova sede, puntando l'attenzione anche sui brevi tempi di realizzazione.

"Un investimento del Ministero dell’Interno che porterà alla realizzazione di una caserma all’avanguardia in grado di intervenire prontamente sui comuni della Valle Caudina e delle zone limitrofe. Il Distaccamento potrà fare affidamento su una dotazione di organico di circa 33 unità, garantendo la presenza 24 ore su 24 di una squadra operativa di pronto intervento composta da un capo squadra e quattro Vigili del Fuoco, muniti di una autopompa serbatoio (mezzo pesante con riserva d’acqua di circa 3500 litri e dotazioni per affrontare la maggior parte degli interventi di soccorso) e di un fuoristrada pick up con modulo anticendio boschivo.

Un traguardo raggiunto frutto della sinergia tra Comune di San Martino Valle Caudina e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che porterà alla costruzione di una struttura sicura, all’avanguardia e collocata in un punto strategico di un territorio in passato interessato da gravi emergenze legate al dissesto idrogeologico e attualmente interessato dalle emergenze più svariate.

L’apertura di questo distaccamento da parte del Ministero dell’Interno rappresenta un segnale importante per le nostre “aree interne” che verranno potenziate con un presidio di soccorso tecnico urgente determinante per i servizi che erogherà ad un bacino di utenza attualmente raggiungibile, della sede centrale di Avellino, in circa 50 minuti dalla chiamata di soccorso e adesso servito in prima battuta dal distaccamento di Bonea del comando di Benevento ovviamente se libero da altri interventi di soccorso.

Questa organizzazione sindacale desidera esprimere un vivo ringraziamento per la sensibilità, l’attenzione e la lungimiranza verso la nostra Provincia ancora una volta dimostrate dal nostro Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Un doveroso ringraziamento anche al sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, che attraverso una tempestiva ed efficace collaborazione coi vigili del fuoco ha saputo cogliere questa possibilità, e al dipartimento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile attraverso i comandanti del comando di Avellino Mario Bellizzi e lMaria Angelina D’Agostino".