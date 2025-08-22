Crisi idrica, sospensioni dell'acqua in Irpinia: rubinetti a secco, ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e prolungata diminuzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, si procederà alla sospensione notturna dell’erogazione idrica in diversi comuni della provincia di Avellino.
La chiusura dei serbatoi avverrà tra le ore 22:00 di venerdì 22 agosto 2025 e le ore 06:00 di sabato 23 agosto 2025, con orari differenti a seconda delle aree interessate.
I comuni coinvolti nella sospensione idrica
Summonte e Ospedaletto d’Alpinolo: sospensione dalle 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto. Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore (Poppano), Pratola Serra (serbatoio Nocione), Montefredane (serbatoio Arcella), Montefalcione (serbatoi Croce e Bosco), Montemiletto: sospensione dalle 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto.Taurasi (serbatoio Rurale): sospensione dalle 23:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto.
Paternopoli (serbatoi Mattine e San Quirico), Sturno (intero territorio comunale), Frigento (serbatoio San Marco), Lioni (serbatoio Urbano): sospensione dalle 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto.
Sirignano, Mugnano del Cardinale, Pietrastornina: sospensione dalle 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto.