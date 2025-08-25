Ariano, appello all'Asl: serve derattizzazione, urgente La denuncia dei residenti al nostro giornale

Da via Sant'Antonio e rione Martiri, passando per il bivio di contrada Accoli. Topi di fogna e ratti di grosse dimensione sono diventati un vero e proprio incubo ad Ariano Irpino.

La denuncia dei residenti al nostro giornale: "Ce li li siamo ritrovati nei garagi e persino in casa. Si arrampicano ovunque". C'è chi si è attrezzato con trappole artigianali ma senza grossi risultati. "Spero di non vederli più in casa - ci dice una donna - nei pressi del quartiere Martiri vecchi - ho il terrore".

Stessa problematica ci era stata segnalata non molto tempo fa lungo corso Vittorio Emanuele. Leggi qui.

Viene rivolto un appello all'Asl affinchè possa essere disposta un'opera di derattizzazione urgente.