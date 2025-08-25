Ariano, appello all'Asl: serve derattizzazione, urgente

La denuncia dei residenti al nostro giornale

ariano appello all asl serve derattizzazione urgente

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Da via Sant'Antonio e rione Martiri, passando per il bivio di contrada Accoli. Topi di fogna e ratti di grosse dimensione sono diventati un vero e proprio incubo ad Ariano Irpino.

La denuncia dei residenti al nostro giornale: "Ce li li siamo ritrovati nei garagi e persino in casa. Si arrampicano ovunque". C'è chi si è attrezzato con trappole artigianali ma senza grossi risultati. "Spero di non vederli più in casa - ci dice una donna - nei pressi del quartiere Martiri vecchi - ho il terrore".

Stessa problematica ci era stata segnalata non molto tempo fa lungo corso Vittorio Emanuele. Leggi qui.

Viene rivolto un appello all'Asl affinchè possa essere disposta un'opera di derattizzazione urgente.

Ultime Notizie