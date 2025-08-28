Reti idriche colabrodo, operai al lavoro in diverse zone: l'appello da Ariano Perdita in atto in contrada Torana

Una perdita è stata riparata pochi giorni fa all'imbocco di contrada Torana ad Ariano Irpino, mentre per la seconda, poche centinaia di metri più avanti l'alto calore prende tempo.

Gli operai a quanto pare stanno accertando se l'intervento sia di propria competenza o meno. Un primo sopralluogo è stato già effettuato. Come pure resta irrisolto il caso Fiumarelle, zona San Giovanni.

E intanto l'acqua si spreca. Sul versante opposto segnalazioni ci giungono da località Trave dove ci sono forti difficoltà legate ad un ennesimo black out idrico in questa zona, non si sa al momento se dettato da un guasto o meno.

"Abbiamo provato a contattare l'alto calore ma senza fortuna. Nei giorni scorsi ci siamo anche recati nella sede di via Marconi - ci dice un utente - ma gli uffici erano chiusi per ferie".