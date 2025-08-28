Ariano: ultimi preparativi per la quarta edizione del "trekking a Valleluogo" Ecco tutte informazioni utili

Ultimi preparativi per la quarta edizione del "trekking a Valleluogo". Un'avventura di circa 9 chilometri tra boschi, calanchi e canyon naturali. L'appuntamento è per domenica 31 agosto 2025.

Iniziativa promossa dall'associazione "Amici di Valleluogo" con il patrocinio del comune di Ariano Irpino.

"Pronto a metterti in cammino tra natura selvaggia e panorami mozzafiato? Un percorso di difficoltà medio-alto che promette emozioni e sfide da ricordare!

Ecco tutte informazioni necessarie

Ritrovo: Santuario di Valleluogo ad Ariano Irpino domenica 31 agosto. Iscrizioni dalle 8:00. Partenza alle 9:00. Contributo di partecipazione: 10 € Trekking + aperitivo finale incluso

E' importante

Munirsi di: scarponcini, pantaloni lunghi, acqua, spray per insetti e tanta voglia di esplorare! Non lasciarti raccontare questa giornata… vivila con noi! Il percorso è pronto… e tu?

Contatti per info e prenotazioni

Angelo 3337306919 - Maurizio 3290737879 - Nicoletta 3388230777.