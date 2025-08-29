Ariano: la cena in bianco si trasforma in un'esplosione di gioia davvero unica Emozionante e coinvolgente anteprima di vicoli è arte

Che sia diventato davvero difficile organizzare ogni tipo di evento lo si è capito da tempo, ma quando ci sono persone serie, preparate, caparbie ed esperte, ogni ostacolo anche quello più insormontabile si supera. E così è stato anche per la cena in bianco lungo l'isola pedonale di via tribunali ad Ariano Irpino.

Il boom di prenotazioni aveva in qualche modo già fatto presagire al successo, ma si è andati ben oltre fino a trasformare la centralissima strada, nel cuore pulsante del centro storico, in una discoteca a cielo aperto. Non era mai accaduto finora. Un'esplosione di gioia senza precedenti.

Michele insieme a sua moglie gentilissimi, ci offrono la possibilità di fotografare dall'alto, la marea di gente in strada, per l'occasione vestita di bianco direttamente dal loro balcone che affaccia su via tribunali. E il colpo d'occhio è di quelli davvero fantastici.

Cena collettiva sotto le stelle, artisti di strada, attrazioni varie, performance di danza classica e contemporanea a cura del centro studi Roberta Musto, galleria d’arte virtuale immersiva con opere di artisti locali e internazionali e la selezione musicale coinvolgente di Claudio Corna. Grande successo, divertimento e apprezzamento. Una serata trasformatasi in un abbraccio collettivo sicuramente da ripetere non solo durante l'estate.