Ariano: "Una passeggiata sportiva non competitiva, aperta a tutti"

Si riconferma un evento importante per la città di Ariano Irpino. Il tradizionale appuntamento, a cura della Asd Marathon club con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino e del circolo dipendenti Bper, si svolgerà nella mattinata di domenica 7 settembre alle ore 9:30. Si tratta di una gara podistica agonistica Regionale Fidal, di 10 km.
Anche quest’anno la gara competitiva verrà affiancata da una Family Run, passeggiata sportiva non competitiva, aperta a tutti con partenza dalla Villa Comunale alle ore 10.15 in collaborazione con l’Associazione Valentina un Angelo per la Vita.
L’appuntamento verrà presentato ufficialmente il giorno 02 settembre alle ore 18:00 presso la sala Ilaria Alpi (Palazzo degli uffici), con una conferenza stampa a cui prenderanno parte, tra gli altri: Il presidente della ASD Marathonclub Antonio Iuozzo, il Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il top runner Raffaele Giovannelli , esponenti della Fidal Regionale/Nazionale, alcuni dei principali sponsor e avrà come moderatore Gennaro Varrella, atleta, tecnico, speaker di manifestazioni sportive, nonché voce narrante insieme a Martina Amodio della ArianoArena2025.