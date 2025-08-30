Emergenza idrica: richiesta rifinanziamento bonus idrico per le famiglie

L'appello del sindaco di Montefredane in Irpinia

emergenza idrica richiesta rifinanziamento bonus idrico per le famiglie

Emergenza idrica, Sindaco irpino chiede il rifinanziamento del bonus idrico per le famiglie. "Chiediamo una norma che consenta lo sconto in fattura al 100% per acquisto serbatoi, cisterne ed autoclavi"

Montefredane.  

"Il bonus idrico previsto dal decreto del 27 settembre 2021 non è più attivo, i fondi sono stati esauriti e la piattaforma è stata chiusa. In vista della nuova legge finanziaria chiediamo che esso venga rifinanziato per le aree del Paese maggiormente colpite dalla crisi idrica, in particolare in Irpinia e nel Mezzogiorno".

Lo dichiara il sindaco di Montefredane, in provincia di Avellino, Ciro Aquino, che ha già formalizzato la proposta con una lettera indirizzata alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

Secondo il primo cittadino, "il nuovo bonus non dovrebbe limitarsi a favorire soltanto sistemi di risparmio ed efficientamento dell’acqua, ma includere anche interventi di accumulo e distribuzione: serbatoi, cisterne ed autoclavi, strumenti ormai indispensabili per garantire la continuità del servizio idrico nelle aree più fragili".

"In alternativa - aggiunge Aquino - chiediamo che venga introdotta una norma che consenta lo sconto in fattura al 100%, da recuperare in dieci anni, per chi acquista e installa sistemi di accumulo idrico.

Dopo stagioni di incentivi a pioggia e bonus inutili, è tempo che il Governo dia risposte concrete: servono misure indispensabili per fronteggiare una crisi che intacca l’economia locale e mette a rischio la serenità delle famiglie, anche dal punto di vista igienico-sanitario".

Montefredane, che negli ultimi anni ha subito gravi disagi per la scarsità d’acqua, si fa dunque promotrice di una battaglia che riguarda tutti i territori del Sud colpiti dalla crisi idrica e che richiede un intervento strutturale dello Stato.

Ultime Notizie