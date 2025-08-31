Vicoli è arte: bagno di folla lungo le strade e applausi per Tony Esposito Si chiude con successo l'agosto arianese. Ma non è finita...

E' quasi l'una di notte mentre stiamo scrivendo e tra vicoli, strade e piazze c'è ancora un fiume di gente. Giove Pluvio è rimasto al suo posto, concedendo una magnifica serata, fredda solo in piazza plebiscito dove a riscaldarla ci ha pensato Tony Esposito con le sue percussioni. Il noto musicista e cantautore italiano ha rivolto un tributo a Pino Daniele e al suo caro amico Pippo Baudo coinvolgendo il pubblico in un viaggio leggendario dagli anni 70 ad oggi.

Folla ordinata ovunque, desiderosa e curiosa di immergersi in ogni atmosfera. Tappa d'obbligo sotto il famoso arco di via Donato Anzani per gustare i prodotti tipici del tricolle, a partire dai cicatielli, preparati rigorosamente a mano dalla grande famiglia della Cia.

Proiezione del documentario “Forever and always regia di Federico Di Cicilia, spettacolo magia ombre cinesi con Max Magicyan. A Palazzo Aliperta, la rassegna: "Nel cuore della canzone napoletana e dintorni" con Espedito De Marino, in via D’Afflito Emilio ed Angela Jukebox live ed animazione, piano bar con Ninì nella piazzetta vico de Piano. Ed ancora dance museum centro studi Roberta Musto, vicoli a parte con faraway ferer musica live e dj set, music by Vincenzo Cardinale % Cola in un affollatissimo rione Sambuco, scintille tra panini gustosissimi, caciocavallo impiccato e tante altre deliziose bontà.

Un lavoro non facile per gli organizzatori della rassegna, da una postazione all'altra, ma in molti hanno apprezzato gli sforzi.

Tutto si può sempre migliorare, manca ancora un appuntamento prima di calare sipario su questa edizione.

Prima di allontanarci incontriamo una comitiva di Bari: "Siamo venuti appositamente per vicoli è arte e ne abbiamo approfittato per visitare la città. Bellissima la villa".

Bar e strade con pienone di giovani, da piazza Duomo a via Tribunali. "Lamentarsi è un peccato - ci dice un esercente - abbiamo lavorato alla grande, ma non solo oggi". L'estate arianese non è ancora finita e settembre si preannuncia anch'esso ricco di novità e sorprese.

E oggi ultima giornata dal tema: Se Ariano avesse... Ecco il programma:

Piazza Plebiscito | dalle 12 alle 20 Lido 817…circa”, Spiaggia libera e pesce fresco a chiazza

"Pranzo al mare" a cura della Trattoria Braceria Due Nani e Pescheria Stella Marina, Panini al Sapo’di mare, a cura del Monopolio.

Music: Adoro u brasil, paso doble - show la famiglia - dj set Keedoman.

“Free to be”, performance di pittura e movimento di Morena Rossi “Expression MiniCrew”.

Total dance”, esibizione a cura di centro studi Roberta Musto.

Piazzetta vico de piano - dalle ore 20:00 amarcord live music.

Via D’Afflitto (Bar Voglia di Caffè) | dalle ore 20:00 Franco Rubino - Americo Scaperrotta, Peppe Ferrara sax live.

Palazzo Aliperta - ore 21:00 "Quartetto d'archi feros" Marco Giorgio Gaggia - violino primo - Chiara Ricciardi - violino secondo Fiorina Vece - Viola - Domenico Dipalma violoncello.

Palazzo degli uffici in via tribunali, alle 21.30 seconda serata: spettacolo magia ombre cinesi con Max Magicyan.

Un cartellone dell'estate arianese ancora ricco di eventi fino, compreso settembre. Clicca qui per consultarlo.