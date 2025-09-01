Trekking nella quiete di Valleluogo ad Ariano: giornata meravigliosa Un'avventura coinvolgente di circa 9 chilometri

Hanno attraversato sentieri e vecchi camminamenti tra i sonori della natura. Zaini alle spalle, bastoni e indumenti appropiati a a partire dagli scarponcini. Il popolo del trekking si è immerso nella quiete di Valleluogo ad Ariano Irpino. Un paradiso della città, situato a nord del tricolle e tra i luoghi senza dubbio più belli da vivere. Una vallata, tanto cara al beato Luigi Novarese.

Un'avventura di circa 9 chilometri tra boschi, calanchi e canyon naturali. Iniziativa promossa per il quarto anno consecutivo, dall'associazione "Amici di Valleluogo" con il patrocinio del comune di Ariano Irpino ha riscosso un notevole successo oltre che una massiccia partecipazione. .

Un percorso di difficoltà medio-alto, così lo hanno definito gli organizzatori. Evento promosso e curatro nei minimi dettagli dall'associazione "Amici di Valleluogo".

E alla fine una ricca e genuina tavolata buffet in aperta campagna, l'immancabile foto cartolina di tutti i presento e l'arrivederci all'anno prossimo.