Lutto a Montevergine, è morto Padre Massimo Bertoncello Il cordoglio della comunità monastica benedettina

"L'Abate ordinario di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e la Comunità monastica di Montevergine affidano al Signore l'anima del confratello Padre Massimo Bertoncello, morto questa mattina". Con un messaggio pubblicato anche sui social la comunità benedettina del Partenio comunica il lutto che ha colpito fedeli e monaci. Al cordoglio si uniscono anche i referenti dell'osservatorio di Montevergine, che hanno pubblicato un messaggio di ricordo sulla pagina social ufficiale.