Semaforo guasto a corso Vittorio Emanuele ad Ariano: non se ne viene a capo Incrocio continuamente a rischio incidenti

Semafori da quasi due mesi non attivi al corso Vittorio Emanuele, zona San Domenico ad Ariano Irpino. Automobilisti disorientati e in pericolo soprattutto di giorno in un incrocio già noto per incidenti anche quando gli impianti erano regolarmente in funzione. Figuriamoci ora.

Il comune dalle notizie da noi in possesso, attraverso la polizia municipale ha allertato l'impresa addetta alla manutenzione. Ma come mai è trascorso così tanto tempo? Cosa si è inceppato per un ritardo così pesante e snervante?

Un dato è certo è andata bene fino ad oggi. Ma quell'incrocio è davvero pericolosissimo e ad altissimo rischio incidenti. Si trovi una soluzione diversa o alternativa al più presto.