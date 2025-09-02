Traversata dello Stretto di Messina: la grinta dell'arianese Silvio Grasso Un evento nazionale di rilievo, molto seguito e apprezzato

Con Silvio Grasso e la sua grinta, brilla anche il nome di Ariano Irpino, alla "Traversata dello Stretto di Messina" in forza all'Asd Colapesce Primo.

Un evento nazionale di rilievo, molto seguito e apprezzato. Diverse sono state finora le tappe in questo 2025 tra cui quella con la guardia costiera.

Gare e manifestazioni che hanno avuto anche un risvolto sociale, a partire dal sostegno psicologico a bambini e adolescenti e alla promozione dell'inclusione. Come pure in supporto psicologico a bambini e giovani colpiti da leucemia, con la collaborazione di nuotatori che si sono divisi in terne e accompagnati da barche appoggio.

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina è un'impresa fantastica e coinvolgente

"Attraversare a nuoto il tratto di mare che separa la Sicilia dalla Calabria è, nella mente di molti, un’impresa straordinaria. Chi non conosce lo Stretto lo associa spesso al mito di Scilla e Cariddi e si immagina un tratto di mare molto grande, imperversato da venti e correnti marine. In realtà parliamo di 3,5 km da spiaggia a spiaggia, percorribili in circa un’ora di nuoto continuato ad andatura regolare, minuto più minuto meno. La salinità, le correnti a favore, e la guida esperta dei capitani barcaioli, aiutano nello sforzo natatorio. Traversata non agonistica

La nostra Traversata dello Stretto non è una gara di nuoto e non serve essere professionisti per parteciparvi.

Servono invece 3 cose: Voglia di mettersi in gioco, impegno e costanza negli allenamenti, buon livello tecnico, di salute e di resistenza.