Esplosione in casa, Lioni piange Rosa. Il sindaco: comunità vicina ai familiari Morta una coppia di anziani. La comunità altirpina piange Rosa Formato

Un boato sordo, che ha scosso l’aria e la terra insieme. Un fragore che ha rotto il silenzio della mattina di Meta, a pochi minuti dalle 8. In un istante, la quiete è stata spazzata via e con essa le vite di una coppia di anziani: Raffaele Cretella, ingegnere di 93 anni (originario di Scafati) e Rosa Formato 81 anni (originaria di Lioni in provincia di Avellino).

L'esplosione

Toccherà ali esperti di vigili del fuoco e arma ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ieri mattina a Meta di Sorrento. Una fuga di gas potrebbe avere scatenato l'esplosione e il rogo in cui sono rimasti intrappolati e morti carbonizzati i due anziani coniugi. "Siamo vicini ai familiari delle due povere vittime, ai loro familiari - spiega il sindaco Yuri Gioino -. La signora Rosa era nata a Lioni dove aveva vissuto fino agli anni 70. Si era sposata nel 1972 e da allora, poi, si era trasferita. La nostra piccola comunità si riscopre soprattutto in questi tragici momenti famiglia e ognuno di noi è vicino ai familiari, parenti e amici di Raffaele e Rosa, morti così tragicamente. Siamo vicini anche alla comunità di Meta di Sorrento travolta da questa tragedia".

Le indagini

Secondo le prime ipotesi la defagrazione potrebbe essersi sprigionata dalla bombola di gpl ad uso domestico presente nel locale cucina dell'abitazione. Ma solo con le successive verifiche sarà possibile chiarire l'origine dello scoppio e le cause.