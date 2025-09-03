Ariano Arena 2025 e Family Run: ecco tutte le informazioni utili

Presentata ArianoArena2025 e Family Run in collaborazione con l’associazione Valentina un Angelo per la Vita. La manifestazione è in programma domenica 7 settembre.
Presenti alla conferenza di presentazione il consigliere regionale Fidal Rino Di Leo, il presidente della Marathon Club Ariano Irpino, nonché consigliere provinciale Fidal, Antonio Iuozzo, la vice presidente della provincia di Avellino Laura Cervinaro, la vice sindaco Grazia Vallone e la presidente dell’associazione Valentina un Angelo Per la Vita Lucia Scaperrotta.
Ha moderato lo speaker, atleta, Gennaro Varrella. Presenti gli sponsor. Folta la presenza del pubblico in sala, dei volontari, delle associazioni.
Le iscrizioni alla gara competitiva, su garepodistiche.com si effettueranno fino a venerdi 5 settenbre ore 13, mentre le iscrizioni alla Family Run possono essere effettuate fino a sabato 6 nei punti vendita che hanno aderito all'iniziativa e domenica 7 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in villa comunale in prossimità della partenza.
E’ stata resa nota, per la manifestazione di Domenica, la chiusura temporanea al traffico, che sarà regolarmente segnalata con appositi cartelli
Divieto di transito veicolare dalle ore 9.15 alle ore 11.15, come da Ordinanza Dirigenziale n.ro 48 del 29.08.2025, lungo le seguenti strade:
via Castello, via Tribunali, via D’Afflitto, p.zza Plebiscito, via Roma, piazza Duomo, corso Europa, via Intonti, via XXV Aprile, via Mancini, via Marconi, Prolungamento Marconi, via Albanese, p.zza Garibaldi, via G. Lusi, viale Tigli, via Matteotti, via Sant'Antonio, via Martiri Accoli, e via Ginestra.
Il tratto di via Martiri compreso tra intersezione Ottaggio e intersezione ex SS414 (Bivio di Montecalvo), nonché la via Sant'Antonio, saranno percorribili a senso unico con direzione di marcia periferia-centro.
La sospensione temporanea sarà attuata, entro la fascia oraria sopra indicata, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, fino al transito del veicolo recante il cartello “Fine gara”, con immediata e progressiva riapertura al transito.
La Asd Marathon Club Ariano Irpino, società organizzatrice dell’evento, invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione, applaudendo gli atleti lungo il percorso, e ad essere direttamente protagonisti partecipando alla Family Run, passeggiata sportiva aperta a tutti. Si invita inoltre, in caso di necessità, di anticipare l’utilizzo delle strade indicate, prima delle 9.15.